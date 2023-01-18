В Смоленске обсудили вопрос привлечения молодых учителей

Фото: администрация Смоленской области.

Как привлечь молодежь в педагогику и в целом молодых специалистов к работе на селе? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи, которую губернатор Алексей Островский провел с представителями регионального педагогического сообщества. В их числе были участники программ целевого обучения и федеральной программы «Земский учитель», нацеленной на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую местность.

«В формате диалога поговорили о том, какие задачи, по их мнению, нам как региональной власти необходимо в первоочередном порядке реализовать для того, чтобы хотя бы отчасти «закрыть» характерную для многих субъектов РФ проблему дефицита кадров; как поддержать молодых учителей на первоначальном этапе, а главное — «закрепить» их в школе после того, как истечёт срок отработки, установленный договором о целевом обучении», — рассказал о результатах встречи губернатор.

По словам Алексея Островского, он остался доволен состоявшимся разговором.

«Вижу востребованность у наших педагогов образовательных программ и проектов областного Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников, который мы открыли в прошлом году», — подчеркнул глава региона.

Губернатор пообещал, что Смоленская область продолжит участвовать в программе «Земский учитель» — благодаря ей в 2022-м году в сельские и районные школы Смоленщины пришли работать педагоги из Астрахани, Новороссийска и иных регионов страны.

«Специально задавал им этот вопрос — о переезде не жалеют и довольны сделанным выбором!» — отметил Алексей Островский.

А в будущем, возможно, Смоленщина примет ещё больше представителей других субъектов РФ, ведь в нашем регионе молодым педагогическим кадрам планируют представлять служебные квартиры.

«По аналогии с региональной программой по обеспечению жильём молодых врачей, о которой я не раз рассказывал, готовы также рассмотреть возможность выделять определённый объем финансирования и на предоставление служебных квартир молодым учителям», — проинформировал участников встречи глава региона.

Также в планах, по словам губернатора, дальнейшее развитие в Смоленской области института наставничества в школах (когда опытный педагог помогает начинающему учителю реализовать себя) и продолжение организации встреч в СмолГУ студентов-будущих педагогов с учителями-практиками.