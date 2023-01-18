Как убирают улицы и проезды в Смоленске?

Фото: администрация Смоленской области.

После новогодних праздников в администрации области обсудили первые итоги этой работы. Совещание под председательством главы региона прошло с участием, в том числе, представителей Госжилинспекции, регионального ЦУРа и ОНФ.

Острожный оптимизм

«Сразу же обозначил свою позицию: мне нужна объективная информация, а не залакированные истории, что все налаживается и все уже почти идеально. Знаю и вижу, что это далеко не так. И, тем не менее, исходя из регулярно представляемой мне аналитики в период новогодних праздников, фиксирую для себя снижение негативных комментариев граждан на этот счёт, как в соцсетях, так и на платформе обратной связи. Испытываю по этому поводу очень и очень осторожный оптимизм», — поделился итогами обсуждения

По информации специалистов, с начала года уборка города велась в круглосуточном режиме. В отдельные дни к механизированным работам привлекалось до 129 единиц техники. За период новогодних праздников было вывезено порядка 30 тысяч кубометров снега, убраны все магистральные улицы. После праздничных выходных акцент переместился на межквартальные проезды и окраины.

Свести к минимуму

Как отметил глава региона, следует также активно вести работу по уборке пешеходных зон. «Особо обозначил, что, помимо расчистки проезжей части и вывоза снега с обочин дорог (на этот счёт стало поступать в разы меньше нареканий), необходимо не менее пристальное внимание уделять уборке пешеходных территорий от снега и наледи с учётом климатических условий этой зимы. В дополнение к этому, исходя из выявленных «проблемных зон», дал указание оперативно провести инвентаризацию имеющегося в наличии спецтранспорта для уборки и посыпки тротуаров, определить перечень и количество требуемой коммунальной техники с тем, чтобы за летний период дополнительно закупить её и в следующем календарном сезоне значительно минимизировать данную проблематику», — проинформировал Алексей Островский. По его словам, подобного рода межведомственные совещания планируется проводить регулярно.