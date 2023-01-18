В Смоленске «Рено Логан» налетел на дорожное ограждение на Рославльском шоссе. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Около 4 утра 18 января на Рославльском шоссе произошла серьезная авария. Автомобиль «Рено Логан» налетел на дорожное ограждение.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала, что автомобиль BMW Х5 загорелся ночью на улице Октябрьской в Хиславичах. Вовремя прибывшие спасатели не позволили огню полностью охватить машину.