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НовостиПроисшествия18 января 2023 10:15

В Смоленске «Рено Логан» налетел на дорожное ограждение на Рославльском шоссе

Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске «Рено Логан» налетел на дорожное ограждение на Рославльском шоссе. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленске «Рено Логан» налетел на дорожное ограждение на Рославльском шоссе. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Около 4 утра 18 января на Рославльском шоссе произошла серьезная авария. Автомобиль «Рено Логан» налетел на дорожное ограждение.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала, что автомобиль BMW Х5 загорелся ночью на улице Октябрьской в Хиславичах. Вовремя прибывшие спасатели не позволили огню полностью охватить машину.