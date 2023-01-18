Смолянам предлагают оценить работу муниципальных учреждений культуры. Фото: пресс-служба администрации города.

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» проходит опрос о работе домов и центров культуры Смоленска. В списке организаций – ДК «Шарм», Центр культуры, КЦ «Заднепровье», ДК «Сотрировка», ДК микр. Гнездово, ДК пос. Миловидово.

– Учреждения культуры не только являются любимым местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного проведения своего досуга, но и дают возможность развития творческого потенциала, культурного развития и самообразования, – отмечают в пресс-службе городской администрации.

Смолянам предлагают оценить услуги, оказываемые домами и центрами культуры, а также предложить новые формы работы и направления деятельности.

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