«Смоленскэнерго» приглашает школьников принять участие в олимпиаде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Смоленские школьники 9-11 классов приглашаются к участию во всероссийской олимпиаде «Россети». В Смоленской области проведение курирует филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Олимпиада пройдет дистанционно в режиме онлайн. Первый этап состоится с 21 по 22 января 2023 года (задания по математике, физике и информатике), второй этап - 4-5 марта (комплексное задание).

Победители и призеры первого этапа олимпиады определятся на основании рейтинга по сумме баллов, полученных за выполнение заданий по трем предметам. Они примут участие во втором этапе, а также получат право участия в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики». Победители и призеры второго этапа Олимпиады получают право участия в Энергетической проектной смене ПАО «Россети» в лагере «Орленок» на берегу Черного моря. Кроме того, результаты участников, победителей и призеров Олимпиады дают баллы при поступлении в вузы.

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на сайте, перейдя по ссылке https://rosseti.startexam.ru/. Следует заполнить все поля для регистрации, прикрепить необходимые документы (Заявка на участие во Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети», Заявление-согласие на обработку персональных данных). Формы для скачивания и заполнения размещены по ссылке https://olimpiadarosseti.ru/.

«Россети в целях выявления и развития талантливых школьников уже не первый раз проводят Всероссийскую олимпиаду. Ежегодно десятки смоленских ребят принимают в ней участие, некоторые пробуют свои силы дважды – подают заявки и на следующий год. Так, 10-классник из физико-математического лицея при МИФИ в г. Смоленске Андрей Пашкин, который второй раз участвовал в олимпиаде в 2022 году, стал ее победителем. Как призеру и победителю ему представилась возможность два года подряд побывать на проектной смене в лагере «Орленок», - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.