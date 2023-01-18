Областной Молодежный центр откроется на базе ДС «Юбилейный» в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На базе Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске откроется областной Молодежный центр, предназначенный для встреч школьников и студентов, реализации проектов, проведения культмассовых, образовательных и других мероприятий.

Как и чем будут наполнены площадки решат сами ребята, обозначив, что они там хотят видеть.

– Дал соответствующие поручения моему профильному заместителю Станиславу Вячеславовичу Дзасохову и внутриполитическому блоку Администрации региона организовать эту работу. Позже приеду и проверю, насколько наполнение Центра – техническое и интеллектуальное - соответствует ожиданиям и пожеланиям ребят, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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