Смоленские железнодорожники напомнили водителям о последствиях нарушения ПДД на переездах

Фото: пресс-служба МЖД.

Сегодня на переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями местной администрации и ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейд безопасности организован в рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на столичной магистрали с 18 по 27 января. В ходе акции специалисты МЖД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, раздали информационные буклеты и объяснили тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, а также персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания за допущенные нарушения ПДД.

Кроме того железнодорожники рассказали о новой функции в приложениях Яндекса «Карты» и «Навигатор», которая предупреждает водителей о наличии переездов на маршруте и приближении к ним. Иконка с изображением переезда появляется на карте на этапе выбора маршрута. Дополнительно о приближении к пересечению авто- и железнодорожной магистралей напоминает голосовое уведомление. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ОАО «РЖД», региональных органов власти в сфере транспорта и компании «Яндекс».

Навигация переездов стала дополнительной мерой комплексной профилактической работы, которую проводит МЖД с целью предотвращения роста ДТП и снижения тяжести их последствий.

Московская железная дорога в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств.