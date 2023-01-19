Смоленская чиновница предстанет перед судом за продажу казенного имущества. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Барановского сельского поселения Сафоновского района предстанет перед судом за продажу казенного имущества.

Как установили в ходе следствия сотрудники регионального СУ СКР, во второй половине 2021 года к чиновнице обратился местный житель, который хотел приобрести бетонные плиты, расположенные на территории поселения около коровников в деревне Бараново. Обвиняемая знала, что плиты являются частью коровников, принадлежащих на праве собственности МО «Сафоновский район», а сама она не обладает полномочиями распоряжаться этим имуществом. Однако это не помешало ей продать 84 плиты обратившемуся к ней мужчине.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, Сафоновскому району был причинен ущерб в более чем в 200 000 рублей. Межрайонная прокуратура направила уголовное дело суд.

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