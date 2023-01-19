В Смоленске спасли упавшую в коллектор собаку.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Во вторник, 17 января, в Ленинском районе собака во время прогулки провалилась в открытый коллектор наполненный водой.
Местные жители вызвали спасателей и кинологов пожарно-спасательного центра. С помощью специального оборудования спасатели спустились на глубину более трех метров и подняли животное на поверхность.
— Животное было благополучно спасено, передано хозяевам и в данный момент жизни четвероногого ничего не угрожает, — сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
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