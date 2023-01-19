Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 10:59

В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду

Из-за дождей и резкого потепления на улице затопило проезжую часть
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

Смоляне делятся фотографиями и видео затопленных межквартальных проездов и проезжей части на проспекте Строителей. Из-за резкого потепления и дождей возникли трудности в передвижении водителей и пешеходов.

Помимо этого, водой затопило улицу Рыленкова – под воду также ушла не только проезжая часть, но и тротуар.

Читай также:

В Смоленске спасли упавшую в коллектор собаку. Животное достали на поверхность и передали хозяевам, в данный момент его жизни ничего не угрожает.