В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

Смоляне делятся фотографиями и видео затопленных межквартальных проездов и проезжей части на проспекте Строителей. Из-за резкого потепления и дождей возникли трудности в передвижении водителей и пешеходов.

Помимо этого, водой затопило улицу Рыленкова – под воду также ушла не только проезжая часть, но и тротуар.

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