Департамент соцразвития разъяснил ситуацию с задержками выплат матерям в Смоленске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент Смоленской области по социальному развитию прокомментировал ситуацию с задержками ежемесячных выплат при рождении третьего ребёнка и последующих детей. Многочисленные обращения поступали от жителей региона.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка и последующих детей выплачивается в текущем месяце, конкретная дата выплаты не установлена.

До 31 декабря 2022-го профильный департамент осуществлял эту выплату в начале каждого месяца. С начала этого года в России введено единое пособие, которое выплачивает Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Указанная ежемесячная денежная выплата тоже вошла в это пособие.

Для получения выплат в формате единого пособия необходимо подать заявление — в электронном виде на портале Госуслуг или в клиентские службы отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Смоленской области, по месту регистрации или пребывания. Телефон контакт-центра: 8(800)6-000-000.

В связи с переходным периодом от отдельных выплат к единому пособию департамент Смоленской области по социальному развитию будет перечислять средства оставшимися получателям отдельной субсидии в конце месяца. Это позволит избежать задваивания выплат и избавит граждан от последующего возврата денег.

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