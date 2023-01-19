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НовостиОбщество19 января 2023 14:30

В Смоленске ведут работы по расчистке ливневок

Бригады областных дорожных организаций работают во всех районах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ведут работы по расчистке ливневок. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В Смоленске ведут работы по расчистке ливневок. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Дорожники СОГБУ «Смоленскавтодор» промывают и расчищают сети ливневой канализации с помощью илососной и каналопромывочной машин.

Как сообщили в организации, в связи с теплой погодой и таяньем снега и льда, в ливневки города попадает грязь и песок. Они образовывают засоры, которые приходится прочищать дорожным организациям.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Из-за дождей и резкого потепления на улице затопило проезжую часть.