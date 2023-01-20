Железные контейнеры для мусора появились на ряде улиц в Смоленске. Фото: Региональный оператор ТКО Смоленской области.

Региональный оператор начал работы по обновлению контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, запланированных на 2023 год. Так, в начале года была приобретена партия железных контейнеров объемом 1,1 куб.м. в количестве 450 штук.

Сейчас расстановка контейнеров ведется на территории областного центра. Они устанавливаются взамен непригодных, а также на площадках, где необходимо увеличение их количества. Новые емкости уже появились по адресам: ул. Багратиона, д. 15, ул. Раевского, д. 3,4,8, ул. Панфилова, д. 3б, ул. Урицкого, д. 15, ул. Николаева, д. 14а, Бульвар Гагарина, д. 2/9, ул. Ипподромная, д. 24, Ипподромный проезд, д. 30, ул. Ударников, д. 30, ул. Попова, д. 28, 3-я Ракитная, д.1 и пр.

Как отмечает регоператор, новые контейнеры изготовлены из железа, имеют крышку, а также обновленный дизайн. К логотипу, который наносится при производстве, добавлены адрес и контактный номер телефона АО «СпецАТХ».

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