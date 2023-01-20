В Смоленске пятизвездочная гостиница «Гранд-отель «Мегаполис» начнёт работу в конце января. Фото: «Гранд-отель «Мегаполис» в соцсетях.

Пятизвездочная гостиница «Гранд-отель «Мегаполис» на проспекте Гагагрина в Смоленске откроет свои двери для гостей в конце января. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Объем средств в инвестиционный проект, изначально представлявший собой объект незавершенного строительства, составил 1,3 млрд рублей. В гостинице 208 номеров, в том числе, для людей с ОВЗ, есть конференц-зал, два ресторана, СПА-зона, бассейн и др. Сейчас ведётся подбор персонала. Глава региона поручил профильному департаменту оказать в этом вопросе всю необходимую помощь на основе сформированного инвестором перечня вакансий, в том числе, через областной Фонд поддержки предпринимательства и Службу занятости.

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