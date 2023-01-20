Дождь и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 20 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, 20 января на территории Смоленской области пройдёт дождь. Ветер будет дуть умеренный, утром ожидаются порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: +1°C…+6°C.

В Смоленске: +2°C…+4°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, в первой половине дня будет расти, во второй падать.

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