Конференция «Смоленская кулинария: от стритфуда до ресторана» прошла в «Современнике». Фото: пресс-служба администрации города.

В кинотеатре «Современник» прошла Конференция «Смоленская кулинария: от стритфуда до ресторана». Девять спикеров поделились с участниками своим опытом и знаниями в области кулинарной индустрии, рассказали, как раскрутить свой бренд с нуля или создать уникальное блюдо, которое станет визитной карточкой региона.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, гости конференции в числе первых посетили недавно открывшееся в кинотеатре кафе, продегустировали уникальные смоленские блюда, приняли участие в матер-классах и розыгрыше призов. Завершил конференцию показ тематического фильма «Повар на колесах».

Мероприятие состоялось при поддержке Департамента инвестиционного развития Смоленской области и АНО «Центр развития туризма Смоленской области».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске пятизвездочная гостиница «Гранд-отель «Мегаполис» начнёт работу в конце января. В настоящее время ведётся набор персонала.