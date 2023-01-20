В Смоленскую область привезли 18 тонн заражённых вирусом томатов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты Россельхознадзора при досмотре 18 тонн томатов, привезённых в Смоленскую область и предназначенных для вывоза за пределы региона, обнаружили в них вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).
Наличие опасного вируса подтвердили эксперты лаборатории.
– С целью недопущения распространения указанного опасного карантинного объекта, в соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства, томаты возвращены отправителю, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
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