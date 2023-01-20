В 2023 году смоленские энергетики проводят занятия по электробезопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжают работу по обучению детей электрической грамоте и проводят занятия по электробезопасности в учебных заведениях разных районов области. 70 мероприятий планируют провести не только в течение учебного года, но и в период летних школьных каникул.

Энергетики придут в гости в школы, библиотеки, детские дома, побывают в лагерях отдыха и на летних пришкольных площадках. Обычно с успехом проходят тематические занятия в музее электроэнергетики Смоленщины и экскурсии на энергообъекты филиала. За время реализации программы профилактики детской электробезопасности на тематических мероприятиях побывали больше 30 тысяч маленьких смолян.

Специалисты Смоленскэнерго призывают учителей повторять изученные правила электробезопасности: информация доступна на сайте «Россети Центр» в разделе «Электробезопасность» и может использоваться для самостоятельного проведения уроков и бесед с детьми.

Профилактика стороннего, и в том числе детского электротравматизма, уже много лет в числе приоритетных направлений деятельности филиала. Многолетний опыт подтверждает необходимость личных встреч и бесед с детьми по данной теме.

«Самое важное, что должны уяснить дети после наших мероприятий – это потенциальную опасность электричества. В доступной форме вместе с нашими специалистами ребята повторяют и запоминают элементарные правила безопасности при взаимодействии с электрическим током, учатся правильному поведению вблизи энергообъектов», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.