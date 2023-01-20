Опрос: чаще всего россияне страхуют здоровье, жилье и автомобиль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году наибольшим спросом у россиян пользовались страховки здоровья, недвижимости и авто. Пятая часть (22%) россиян, пользующихся банковскими продуктами, в прошлом году оформила добровольное медицинское страхование, по 19% респондентов имеют страховку жилья и классическое КАСКО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу ВТБ.

По данным исследования, на четвертом месте по распространенности – ипотечное страхование: его в прошлом году оформляли 18% опрошенных. Еще 15% респондентов застраховали свою жизнь и трудоспособность. Кроме того, 12% россиян имеют страховку своих счетов и карт от мошенничества, по 11% – застраховались сами на случай получения инвалидности и застраховали своих детей.

О других видах рассказали менее чем по 10% опрошенных. В частности, лишь по 9% россиян в прошлом году оформляли частичное КАСКО и полис для выезда за рубеж. По 7% страховались на случай потери работы и на случай необходимости помощи на дороге. По 6% оформили полис на случай критических заболеваний и гарантию сохранения стоимости автомобиля при КАСКО. По 5% и менее приобретали страховку на случай необходимости юридических консультаций, с услугами телемедицины, страховали домашних животных и шины с дисками.

«С каждым годом все больше россиян задумывается о страховой защите своего здоровья и имущества. Клиенты банка за 2022 год оформили свыше 1 млн полисов – это на 13% больше, чем год назад. Набирают популярность медицинские страховки, которые позволяют при заболевании без затрат получить помощь нужных специалистов, и страхование карт от действия злоумышленников – на фоне активного роста мошеннических атак этот сервис становится все более актуальным. Повышенным спросом пользуется страхование жилья – этому в том числе способствует запуск понятных коробочных программ и их доступность онлайн. Согласно нашим подсчетам, по итогам года российскому рынку удалось сохранить результат на уровне предыдущего года в размере 1,8 трлн рублей. В этом году, по нашим оценкам, можно ожидать роста страхового рынка в России в пределах нескольких процентов», – комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ (ПАО).