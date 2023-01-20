Шесть автомобилей столкнулись на улице Желябова в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

20 января на улице Желябова произошло массовое ДТП. Кадрами с места происшествия поделились смоляне в соцсетях.

Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

По информации пресс-службы УМВД по региону, водитель автобуса ЛАЗ врезался в шесть стоявших авто – Lada Priora, Lada Largus, Ford, две иномарки Renault и Audi. По предварительным данным, пострадавших нет, проводится проверка.

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