В центре Смоленска ограничат движение транспорта из-за митинга в поддержку СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения митинга «Вместе мы сила» в поддержку СВО в центре Смоленска будет ограничено движение транспорта.

По информации пресс-службы администрации города, ограничение будет действовать с 6:00 до 12:00 22 января от дома 16 до дома 20 по улице Исаковского, от дома 4 по улице Маршала Жукова до улицы Тухачевского, от улицы Маршала Жукова до улицы Исаковского.

В митинге примут участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций. Мероприятие проводит Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Приглашаются все желающие.

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