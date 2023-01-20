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НовостиОбщество20 января 2023 14:40

Третье уголовное дело возбудили в рамках расследования хищения на смоленском авиазаводе

Основанием стала покупка подозреваемыми апартаментов в Крыму стоимостью 27 миллионов рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Третье уголовное дело возбудили в рамках расследования хищения на смоленском авизаводе.

Третье уголовное дело возбудили в рамках расследования хищения на смоленском авизаводе.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Региональное управление УФСБ раскрыло мошенническую схему руководителей строительной компании, которым удалось похитить более 48 миллионов рублей авиационного предприятия.

Подрядная организация, которая выполняла строительные работы на авиационном заводе, заключила договора с одной из компаний как с единственным поставщиком. Это позволило предоставить в АО «СмАЗ» ложные документы с завышением цен на выполнение необходимых работ в несколько раз и присвоить порядка 8,5 миллионов рублей.

В октябре 2022 года следователи регионального Управления выявили факт незаконной покупки подозреваемыми апартаментов в Крыму стоимостью 27 миллионов рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела о легализации денежных средств.

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