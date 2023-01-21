Автомобиль «Волга» сгорел вечером в Десногорске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автопожар произошёл в пятницу, 20 января, в 18:47 в 3-м микрорайоне Десногорска.

По информации регионального ГУ МЧС, загорелся припаркованный автомобиль «ГАЗ 3110». Прибывшие спасатели не допустили распространения огня по всей машине.

В результате пожара повреждëн отсек двигателя. Позже выяснилось, что накануне владелец Волги поменял аккумулятор. Предположительно, нарушение правил эксплуатации устройства могло стать причиной возгорания.

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