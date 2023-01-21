СУ СКР проводит проверку в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО

По поручению руководителя следственного управления А.Ю. Уханова следственными органами СКР по Смоленской области организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых автомобилей на улице Желябова.

Инцидент произошёл 20 января. Рейсовый автобус «Смоленск – Ельня» протаранил шесть припаркованных легковушек. В результате случившегося никто не пострадал. По словам смолян, причиной аварии мог стать тот факт, что у автобуса отказали тормоза.

Как сообщили в ведомстве, проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям (бездействию) ответственных лиц будет дана правовая оценка. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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