Губернатор Смоленской области обратился в прокуратуру после публикаций о плесени в школьном обеде. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский обратился в прокуратуру по факту обнаружения плесени в обеде школьной столовой.

В социальных сетях появилась информация о наличии плесени в котлетах столовой школы №40 города Смоленска.

Губернатор Алексей Островский обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку изложенных фактов фактов.

— Считаю категорически недопустимым использование испорченных продуктов в школьных столовых. Подобное отношение к тому, что едят наши дети, не выдерживает никакой критики! Безопасность и качество должны быть приоритетными критериями в вопросах организации детского питания.

Обратился к Сергею Эдуардовичу Карапетяну с просьбой провести проверку работы школьной столовой и организаци-поставщика школьных обедов, дать правовую оценку фактам, изложенным в сообщениях пользователей. Также потребовал от городской администрации провести служебную проверку по линии профильного управления, чтобы совместно с надзорными органами объективно разобраться в ситуации. Вне всякого сомнения, виновные, если факты подтвердятся, должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул глава региона.

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