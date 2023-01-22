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НовостиПроисшествия22 января 2023 10:06

Пожар в многоквартирном доме произошёл в центре Смоленска

В результате случившегося никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Пожар в многоквартирном доме произошёл в центре Смоленска.

Пожар в многоквартирном доме произошёл в центре Смоленска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 января, в переулке Смирнова в Смоленске ночью произошло возгорание в многоквартирном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, на место вызова выехали автоцистерны и автолестница, а также 9 спасателей. По прибытии на место вызова информация о возгорании подтвердилась.

В результате произошедшего повреждена деревянная дверь мусоропровода. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

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