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НовостиОбщество23 января 2023 4:58

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 23 января

Температура воздуха поднимется выше нуля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 23 января.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 23 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 23 января, погода в Смоленской области не изменится. Будет всё также облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами будет стелиться слабый туман. На дорогах сохранится гололёд и гололедица.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 752 мм рт. столба будет расти.

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