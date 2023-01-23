Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 23 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 23 января, погода в Смоленской области не изменится. Будет всё также облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами будет стелиться слабый туман. На дорогах сохранится гололёд и гололедица.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 752 мм рт. столба будет расти.

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