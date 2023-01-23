Неделя информированности о важности диспансеризации стартовала в Смоленской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Смоленской области стартовала Неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. В региональном депздраве отмечают, что многие хронические неинфекционные заболевания протекают в скрытой форме и благодаря простым анализам можно выявить факторы риска или раннюю стадию и успешно начать лечение. Это касается сердечно-сосудистых, онкологических, болезней органов дыхания и сахарного диабета, являющихся основной причиной смертности.

В 2022 году по Смоленску и области для прохождения диспансерного осмотра было запланировано и приглашено около 250 тысяч человек, из них дошло около 50%.

А по итогам, порядка 30% смолян направлены на дополнительные обследования и консультации узкопрофильных специалистов. Большая часть обследованных – это пожилые люди, регулярно посещающие поликлинику.

Медики рекомендуют запланировать прохождение диспансеризации до окончания 2023 года.

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