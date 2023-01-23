Три легковушки столкнулись на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Сегодня, 23 января, на улице Нормандии-Неман произошла серьёзная авария с тремя легковушками.

Автомобили столкнулись в районе остановки общественного транспорта «Шарм» и заняли среднюю полосу. Одну из машин откинуло к тротуару.

Автомобили получили серьёзные технические повреждения: у Рено разбита задняя часть, а у другой легковушки поврежден левый бок и разбит бампер.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что пожар в многоквартирном доме произошёл в центре Смоленска. В результате случившегося никто не пострадал.