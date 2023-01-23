Объекты Смоленской АЭС в 2022 году посетили с экскурсией свыше 700 человек

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Около полусотни экскурсионных групп посетили в 2022 году энергоблоки Смоленской АЭС, а также полномасштабный тренажер блочного щита управления (БЩУ), демонстрационный и интерактивный залы, расположенные в центре информации САЭС.

Самыми младшими экскурсантами стали воспитанники детских садов Десногорска, вошедшие в число победителей и призёров творческого конкурса рисунка, который ежегодно проводит отдел охраны труда Смоленской АЭС. Для таких юных атомщиков проводится интерактивно-развлекательная игра на атомную тематику.

Самые зрелые экскурсанты 2022 года - ветераны отрасли, стоявшие у истоков строительства атомной станции. В рамках проекта «Связь поколений», сотрудники САЭС, вышедшие на заслуженный отдых, спустя десятилетия получили возможность вернуться на свои рабочие места.

Наибольшей популярностью экскурсии на атомную станцию пользуются у школьников, выбирающих свой будущий трудовой путь, и студентов профильных ВУЗов. Так, московский школьник Родион Обойшев выбрал в качестве подарка на день рождения не велосипед и не новый смартфон, а поездку в атомград Десногорск, чтобы своими глазами увидеть Смоленскую АЭС, а его родители и брат с энтузиазмом поддержали эту идею.

«Впечатлён размерами атомной станции, раньше видел её только на фотографиях и думал, что она гораздо меньше, – поделился Родион Обойшев. – На тренажёре удивило, как много там всевозможных панелей и кнопок, каждая за что-то отвечает, может изменить параметры. Мне кажется, работа операторов БЩУ очень сложная. От них зависит безопасность, а значит, они должны быть настоящими профессионалами, ответственными людьми. Надо много учиться, и я готов».

Не меньший интерес к промышленному туризму проявляют люди средней возрастной группы. За год с ознакомительным визитом САЭС посетили сотрудники крупных предприятий региона, предприятий-партнеров, победители и участники региональных, международных конкурсов и соревнований.

«Я увидел на станции увлечённых и ценящих свою работу людей, которые с горящими глазами рассказывали о своей работе, об удивительном месте в котором они находятся. Я увидел людей, которые любят своё дело и не оставляют без ответа ни один вопрос. Спасибо вам за самый лучший подарок в моей жизни. Спасибо всему коллективу работников станции и тех, кто трудится на периферии», - поделился впечатлениями Иван Андреев, житель Смоленска, который был приглашен на экскурсию по Смоленской АЭС как самый активный пользователь в официальном сообществе САЭС в ВКонтакте.

Для тех, кто не может приехать на экскурсию лично сотрудники управления информации Смоленской АЭС приготовили виртуальный тур по атомной станции.

Сейчас тур размещен на канале Смоленской АЭС в youtube (https://www.youtube.com/watch?v=l9Aa3GfgtRA). На сегодняшний день ролик посмотрело более 6 тысяч пользователей сети Интернет.

Справка

Согласно «Стратегии развития туризма в России до 2035 года», промышленный туризм - это посещения и мероприятия на объекте, которые позволяют посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему. Развитие этого направления у нас в стране началось еще в СССР. Советские туристы могли посетить предприятия горной, химической, металлургической, хлопчатобумажной промышленностей и не только. С 2020 года промышленный туризм в России переживает новый виток развития. Государство оказывает поддержку его развития в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».