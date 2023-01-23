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НовостиОбщество23 января 2023 8:54

Смоленский «Жилищник» закрашивает граффити на фасадах зданий

Такие надписи появляются буквально каждый день чаще всего на стенах жилых домов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский «Жилищник» закрашивает граффити на фасадах домов. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленский «Жилищник» закрашивает граффити на фасадах домов. Фото: пресс-служба администрации города.

Выявление и устранение незаконно нанесенных надписей является одним из направлений деятельности крупнейшей в городе управляющей компании.

Среди уродующих облик города изображений много рекламы наркотических средств. Как отмечают в администрации города, такие надписи появляются буквально каждый день.

На днях специалисты «Жилищника» закрасили граффити на входной двери одного из подъездов дома №28 по улице Маршала Ерёменко. Работа управляющей компании в этом направлении продолжается.

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