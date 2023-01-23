Смоленский «Жилищник» закрашивает граффити на фасадах зданий

Смоленский «Жилищник» закрашивает граффити на фасадах домов. Фото: пресс-служба администрации города.

Выявление и устранение незаконно нанесенных надписей является одним из направлений деятельности крупнейшей в городе управляющей компании.

Среди уродующих облик города изображений много рекламы наркотических средств. Как отмечают в администрации города, такие надписи появляются буквально каждый день.

На днях специалисты «Жилищника» закрасили граффити на входной двери одного из подъездов дома №28 по улице Маршала Ерёменко. Работа управляющей компании в этом направлении продолжается.

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