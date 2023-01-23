На 11% снизилось количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в 2022 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Благодаря профилактической работе, проводимой сотрудниками МЖД в 2022 году, количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта в Смоленской области снизилось на 11% по сравнению с 2021 годом, с 19 до 17 случаев. Также в прошлом году в 2 раза уменьшилось количество происшествий с несовершеннолетними (с 2 до 1 случая). Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры остается в зоне особого внимания.

Основными причинами травматизма по-прежнему остаются: хождение по путям в неустановленном месте или переход железнодорожных путей перед близко идущим поездом. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются подростки, в том числе прослушивая музыку через наушники.

Для повышения безопасности граждан в Смоленской области Московской железной дорогой реализуются комплексные мероприятия. В частности, проводится ремонт, модернизация и строительство новых переходов, а также ведется разъяснительная работа.

Особое внимание уделяется учащимся школ, расположенных рядом с железной дорогой. Так, в 2022 году железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции провели 20 специальных мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры, порядка 70 «уроков безопасности» - лекций и бесед, в которых приняли участие свыше 3 тыс. учащихся образовательных учреждений Смоленской области. Для наглядности детям были показаны видеоролики и розданы специальные памятки.

На наиболее травмоопасных участках и в местах несанкционированных проходов через железную дорогу совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники провели 129 рейдов. Было выявлено и привлечено к административной ответственности 76 нарушителей.

На станциях и остановочных пунктах Смоленского региона МЖД в 2022 году проведен ремонт 32 пешеходных настилов, обновлено и дополнительно установлено 80 знаков безопасности, на пешеходных переходах и пассажирских платформах нанесено 35 предупреждающих надписей «Сними капюшон», «Сними наушники» ликвидировано 12 несанкционированных проходов.

За 2022 год в границах станций и перегонов было выявлено более 500 случаев нахождения в зоне движения поездов граждан, нарушающий правила безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.