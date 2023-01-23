СК и прокуратура начали проверку информации об отсутствии отопления в смоленской школе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Починка Смоленской области сообщили в соцсетях о том, что в МБОУ «Дивинская СШ» температурный режим не соответствует нормативным требованиям. Это послужило основанием для начала следственной и прокурорской проверки.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в двух учебных классах температурный режим не соответствует нормативным требованиям, в связи с чем учебные занятия здесь не проводятся.

Как сообщили в СУ СКР по Смоленской области, температурный режим сегодня будет восстановлен, в настоящее время в школе идут ремонтные работы.

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