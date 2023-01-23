В Смоленской области продолжат ремонт дороги Прудки-Монастырщина. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске продолжается ремонт дороги Прудки-Монастырщина. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщает пресс-служба «Смоленскавтодора», планах – два участка в Починковском и Монастырщинском районах.

Дорога пролегает от трассы Р-120 около населенного пункта Прудки в сторону Монастырщины. В 2023 году дорожники собираются сделать ремонт в Починковском районе на более 12 км, и 9,6 км в Монастырщинском районе.

–В рамках работ в Починковском районе будет выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, демонтаж и установка дорожных знаков, замена барьерного ограждения и сигнальных столбиков, нанесение дорожной разметки. Также будет выполнено устройство остановочных и посадочных площадок, установка автопавильонов и урн, – добавили в пресс-службе.

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