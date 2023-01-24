В деревне Мольково Кардымовского района открыли фельдшерско-акушерский пункт. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ФАП в деревне Мольково был построен в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и получил все необходимые документы для осуществления деятельности. Как сообщают в региональном департаменте здравоохранения, в настоящее время учреждение открыто, прикрепленный к нему фельдшер приступил к работе.

Планируется, что медицинскую помощь в пункте будут получать не только жители деревни, но близлежащих населенных пунктов. Радиус обслуживания составляет около 1 000 человек.

Также по графику в пункт будут выезжать участковые терапевты, педиатр и гинеколог.

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