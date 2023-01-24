В Смоленской области несколько школьных классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ в связи с чем школы и отдельные классы закрываются на карантин.

По данным Управления Роспотребнадзора, с 16 по 22 января наблюдался рост заболеваемости среди детей возрастных групп: 0-2, 3-6 и 7-14 лет. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению также превысил эпидпорог.

– В связи с регистрацией групповых заболеваний ОРВИ на 3-й неделе учебно-воспитательный процесс частично приостанавливался в шести классах трех школ Смоленской области, полностью учебно-воспитательный процесс приостанавливался в одном учреждении г. Смоленска, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Всего в эпидсезоне 2022-2023 гг. в Смоленской области было зарегистрировано 529 случаев гриппа.

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