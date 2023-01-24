Студент из Смоленска одержал победу в первенстве России по шорт-треку. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленского училища олимпийского резерва Петр Котмаков стал чемпионом в многоборье и смешанной эстафете среди старшего возраста. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Первенство России по шорт-треку прошло в Саранске. В нем приняли участие спортсмены со всей страны, в их числе – студенты СГУОР.

Читай также:

В Смоленской области несколько школьных классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В регионе фиксируется рост заболеваемости.