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НовостиСпорт24 января 2023 7:52

Студент из Смоленска одержал победу в первенстве России по шорт-треку

Петр Котмаков показал лучшие результаты на соревнованиях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Студент из Смоленска одержал победу в первенстве России по шорт-треку. Фото: пресс-служба администрации города.

Студент из Смоленска одержал победу в первенстве России по шорт-треку. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленского училища олимпийского резерва Петр Котмаков стал чемпионом в многоборье и смешанной эстафете среди старшего возраста. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Первенство России по шорт-треку прошло в Саранске. В нем приняли участие спортсмены со всей страны, в их числе – студенты СГУОР.

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