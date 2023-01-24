Алексей Островский проинспектировал качество ремонта поликлиники №8 в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский проинспектировал качество выполненного ремонта поликлиники №8 на улице Лавочкина в Смоленске.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В зоне обслуживания этого медучреждения в радиусе около 30 километров проживает порядка 29 тысяч человек. Помимо этого здания, в его структуру также входит еще одно отделение на улице Белинского и подразделения в Красном Бору, микрорайонах Пронино и Гнездово. Это обусловлено необходимостью обеспечить максимальную доступность медицинских услуг для пациентов, большинство из которых – проживающие в частном секторе.

В 2022 году был проведён капремонт кровли здания на улице Белинского, а также отремонтированы внутренние помещения на улице Лавочкина, обновлены регистратура, кабинеты врачей, где заменили двери и указатели.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На своей странице в соцсетях глава региона отметил, что остался доволен проведенными преобразованиями. Что касается кадровой укомплектованности, сейчас из 18-ти участков поликлиники укомплектовано 17. Помимо этого, остались работать врачи-ординаторы, которых направили в помощь участковым терапевтам в период пандемии коронавируса. В 2023 году сюда придут выпускники СГМУ, которые изъявили желание занять вакансии кардиолога и невролога.

На базе поликлиники размещены государственные аптеки, сейчас их пять. Они расположены на базе поликлиник №№3,4,7 и 8 города Смоленска, а также в поликлинике Рославльской ЦРБ. В этом году откроется ещё 3 таких аптеки.

Ранее «КП» писала, что в деревне Мольково Кардымовского района открыли фельдшерско-акушерский пункт. Радиус обслуживания медучреждения составляет около 1 000 человек.