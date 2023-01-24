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НовостиПроисшествия24 января 2023 12:30

Под Смоленском сбили 24-летнюю девушку на пешеходном переходе

Водитель не справился с управлением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Под Смоленском сбили 24-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Под Смоленском сбили 24-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Фото: Сергей ГАПОН

Авария с пострадавшей 24-летней девушкой произошла на улице Красноармейской в Рославле. Как сообщили в региональном УГИБДД, ДТП случилось в районе дома №13А.

Водитель «Ваз 21063» сбил девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу». Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Ранее «КП» писала, что три легковушки столкнулись на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Автомобили получили серьёзные технические повреждения.