25 января в Смоленске прозвучит всеобщий сигнал тревоги.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С 10.30 до 11.00 в среду, 25 января, будет проводиться техническая проверка системы оповещения. Об этом сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
В областном центре будут звучать сирены с доведением сигнала «Внимание всем!». Проверка носит плановый характер и не требует действий населения по сигналам гражданской обороны.
Читай также:
«Квадра» ликвидировала коммунальную аварию на улице Попова в Смоленске. В жилые дома вернулись горячая вода и тепло.