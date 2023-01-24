25 января в Смоленске прозвучит всеобщий сигнал тревоги. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 10.30 до 11.00 в среду, 25 января, будет проводиться техническая проверка системы оповещения. Об этом сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В областном центре будут звучать сирены с доведением сигнала «Внимание всем!». Проверка носит плановый характер и не требует действий населения по сигналам гражданской обороны.

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