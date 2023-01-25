С 1 февраля размер социальных выплат для смолян повысится на 11,9%

С 1 февраля на 11,9% повысится размер социальных выплат для смолян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Социальные выплаты для смолян индексируют с первого февраля. Индексация коснётся более 40 пособий, выплат и компенсаций. В их числе: пособия при рождении ребенка и по уходу за малышом, материнский капитал и другие меры социальной поддержки. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

Теперь размер маткапитала на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – почти 775,6 тысяч рублей.

Коэффициент индексации рассчитывается исходя из фактического индекса потребительских цен.

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