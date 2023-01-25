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НовостиОбщество25 января 2023 6:49

При ремонте 67,7% смоленских дорожных объектов применили инновационные технологии

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
При ремонте 67,7% смоленских дорожных объектов применили инновационные технологии. Фото: «Смоленскавтодор».

При ремонте 67,7% смоленских дорожных объектов применили инновационные технологии. Фото: «Смоленскавтодор».

На 67,7% смоленских дорожных объектов применили инновации при ремонте в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе «Смоленскавтодор».

Работы велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок привели более 282 км областных и межмуниципальных дорог. При этом, на 21 региональной и межмуниципальной дороге использовали инновации. Среди таких технологий – ГОСТ Р 58406.2 – 2020 на асфальтобетон. Верхние слои покрытия сделаны из асфальтобетона А 16 ВН.

– По мнению специалистов, такой тип асфальтобетона отличается более высокой прочностью и устойчив к колееобразованию. При производстве асфальтобетона А 16 ВН необходимо строго соблюдать разработанный рецепт, – отметили в пресс-службе.

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