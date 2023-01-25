Алексей Островский поздравил смоленскую молодёжь с Днём студента. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях поздравил смолян с Днём студента. Глава региона отметил, что молодежь Смоленщины – талантливая, деятельная и инициативная. Подтверждение тому - победы в престижных всероссийских конкурсах, фестивалях и форумах. Губернатор поблагодарил студентов за заинтересованность и активное участие в жизни региона – волонтерской, гражданско-патриотической, культурной, педагогической и других видах деятельности.

– Вижу это желание быть полезными во время многочисленных встреч и общения с представителями студенческого сообщества. Хочу, чтобы вы знали - мы всегда готовы поддержать ваши проекты и устремления, а также помочь в их практической реализации, – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленской области встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На встрече обсуждались перспективы межрегионального сотрудничества.