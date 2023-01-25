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НовостиОбщество25 января 2023 8:19

Более 892 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году

Источник:kp.ru
Более 892 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году.

Более 892 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году составила 892,3 млн рублей, что на 0,3% меньше, чем за 2021 год.

Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в Смоленской области, выполняет свои налоговые обязательства, что является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в целом, удовлетворения потребностей жителей и промышленного сектора экономики Смоленской области в железнодорожных перевозках.