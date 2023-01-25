Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил студентов с их праздником

Фото: Смоленский городской Совет.

- От депутатов Смоленского городского Совета и от себя лично искренне поздравляю вас с Днём российского студенчества! - обратился Анатолий Овсянкин к студентам. - Этот праздник даже спустя годы и десятилетия после получения профессии вызывает самые добрые ассоциации и воспоминания, поскольку связан с одним из лучших периодов в жизни.

От всей души поздравляю студентов и желаю каждому из вас трудолюбиво идти к своим мечтам и целям, состояться как личность. Пусть ваши студенческие будни приносят не только новые знания, но и бесценное интересное общение с близкими по духу людьми, способствующее вашему развитию и формированию лучших человеческих качеств.

Спикер городского парламента отметил, что достижения смоленских студентов на региональных, всероссийских и международных конкурсах, успехи в творческой деятельности и научно-исследовательской работе свидетельствуют о том, что в нашем областном центре большое количество талантливой, активной и любознательной молодёжи.

- Прорывных вам идей и открытий, неизменного интереса к учёбе, любви и надёжных друзей рядом. Пусть каждый из вас добивается серьёзных высот. А преподавателям, которые ведут вас к этому, желаю сил, терпения, крепкого здоровья и вдохновения, - поделал председатель Смоленского городского Совета.