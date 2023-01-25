В Смоленской области медработники будут получать дополнительные выплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 января 2023 года ввели новые соцвыплаты для ряда медработников. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Доплаты получат сотрудники организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвуют в программах ОМС. В их числе – врачи, медсестры, младший медперсонал районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Также в списке есть сотрудники, которые принимают пациентов и в других организациях первичного звена здравоохранения. Выплата не коснется руководителей учреждений, их замов, внутренних и внешних совместителей.

Максимальный размер доплаты в зависимости от категории работника и работодателя составит от 4 500 до 18 500 рублей в месяц. Сумма будет меньше, если сотрудник отработает неполный месяц.

Чтобы СФР перечислил доплаты, медучреждения должны ежемесячно направлять в информсистему «Соцстрах» электронный реестр сотрудников. Срок – не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца. За декабрь сведения надо подавать до 25-го числа этого месяца. Деньги выплатят в течение 7 рабочих дней после получения данных.

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