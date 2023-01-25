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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:34

В Смоленской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Решается вопрос о заключении смолянина под стражу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области задержали 45-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

В Смоленской области задержали 45-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 45-летнего жителя возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Он подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, 24 января мужчина, находясь в автомобиле, совершил преступление в отношении 17-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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