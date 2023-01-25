В Смоленске построят универсальный спортзал для людей с ограниченными возможностями здоровья

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На прошлой неделе глава региона вместе со своим советником на общественных началах, председателем региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Боруновым посетил Центр адаптивной физкультуры и спорта и ознакомился с его работой. Напомним, что Центр ведёт свою деятельность на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность России» на улице Рыленкова в Смоленске.

«Обсудили направления его дальнейшего развития. Одно из них касается строительства в территориальной близости от Центра — в районе проспекта Строителей — улицы Рыленкова — модульного универсального спортзала для людей с ОВЗ. В этом есть острая необходимость, поскольку Центр не имеет собственной спортивной базы», — отметил губернатор.

По словам Николая Борунова, тренировочный процесс проходит в стенах спортивных сооружений иных организаций, до которых ещё нужно добраться (что бывает весьма проблематично) и которые далеко не всегда могут предоставить свои площадки из-за их загруженности. Между тем пропуск даже одной тренировки нарушает процесс адаптации.

«Договорились, что организуем работу по возведению спортзала за счёт федеральных средств в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Обязательное требование, которое я обозначил, — все услуги в нём должны предоставляться на безвозмездной основе, поскольку его посетители в силу состояния здоровья не всегда имеют возможность для трудоустройства и, как следствие, получения дохода для оплаты коммерческих услуг», — рассказал об итогах встречи губернатор.

Не исключено, что в комплексе с будущим модульным спортзалом откроется и специализированный плавательный бассейн. Спорт для сильных духом уже дал указание подчинённым проработать вариант строительства этого объекта с учётом федеральной поддержки и возможностей регбюджета.

КСТАТИ

На данный момент в Центре адаптивной физкультуры и спорта занимаются более 230 смолян с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди них как дети, так и взрослые. Здесь открыты отделения по 17 дисциплинам: бочча, пулевая стрельба и стрельба из лука, плавание, баскетбол на колясках, тхэквондо.