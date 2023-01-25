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НовостиОбщество25 января 2023 9:39

В Смоленске построят универсальный спортзал для людей с ограниченными возможностями здоровья

Источник:kp.ru
Фото предоставлено героем публикации.

Фото предоставлено героем публикации.

На прошлой неделе глава региона вместе со своим советником на общественных началах, председателем региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Боруновым посетил Центр адаптивной физкультуры и спорта и ознакомился с его работой. Напомним, что Центр ведёт свою деятельность на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность России» на улице Рыленкова в Смоленске.

«Обсудили направления его дальнейшего развития. Одно из них касается строительства в территориальной близости от Центра — в районе проспекта Строителей — улицы Рыленкова — модульного универсального спортзала для людей с ОВЗ. В этом есть острая необходимость, поскольку Центр не имеет собственной спортивной базы», — отметил губернатор.

По словам Николая Борунова, тренировочный процесс проходит в стенах спортивных сооружений иных организаций, до которых ещё нужно добраться (что бывает весьма проблематично) и которые далеко не всегда могут предоставить свои площадки из-за их загруженности. Между тем пропуск даже одной тренировки нарушает процесс адаптации.

«Договорились, что организуем работу по возведению спортзала за счёт федеральных средств в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Обязательное требование, которое я обозначил, — все услуги в нём должны предоставляться на безвозмездной основе, поскольку его посетители в силу состояния здоровья не всегда имеют возможность для трудоустройства и, как следствие, получения дохода для оплаты коммерческих услуг», — рассказал об итогах встречи губернатор.

Не исключено, что в комплексе с будущим модульным спортзалом откроется и специализированный плавательный бассейн. Спорт для сильных духом уже дал указание подчинённым проработать вариант строительства этого объекта с учётом федеральной поддержки и возможностей регбюджета.

КСТАТИ

На данный момент в Центре адаптивной физкультуры и спорта занимаются более 230 смолян с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди них как дети, так и взрослые. Здесь открыты отделения по 17 дисциплинам: бочча, пулевая стрельба и стрельба из лука, плавание, баскетбол на колясках, тхэквондо.