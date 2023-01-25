В Ярцевском районе благоустроят лыжероллерную трассу

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Соответствующее поручение губернатор Алексей Островский дал подчинённым после посещения спортивного объекта — одного из наиболее популярных мест активного отдыха горожан.

Спортивный парк размещается в городской черте на территории лесной зоны и используется как для занятий спортом, так и для семейного отдыха. Его главная «изюминка» — лыжероллерная трасса протяжённостью более двух километров. Благодаря усилиям ярцевского спортивного клуба «Азбука спорта» в парке появились площадка для пляжного волейбола, дорожки для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и занятий бегом, детский спортивный городок, зона для занятий общефизической подготовкой, дендрариум. Зимой заливаются горки для катания на санках и «ватрушках».

Причём у посетителей наиболее востребована именно лыжероллерная трасса.

Здесь проходят тренировки спортсменов отделения лыжных гонок Ярцевской спортшколы, уроки физкультуры воспитанников школы-интерната, турслёты, соревнования с участием спортсменов из других муниципалитетов области и проводятся иные спортивно-массовые мероприятия. В прошлом году для обслуживания лыжероллерной трассы приобрели снегоход «Буран А» и резак для подготовки лыжни.

Но есть и ряд проблемных вопросов, касающихся необходимости полного асфальтирования и установки дополнительных опор освещения вдоль всей трассы. Сейчас эти работы выполнены лишь наполовину.

«Конечно, это в корне неправильно и создаёт дискомфорт как спортсменам, так и приверженцам ЗОЖ, приезжающим покататься после рабочего дня, — выразил свою позицию Алексей Островский. — Поручил главе района Владимиру Макарову и начальнику Главного управления спорта Эдуарду Заенчковскому совместно заняться решением данной проблемы с тем, чтобы «закрыть» её в нынешнем году. В случае необходимости я со своей стороны также готов подключиться».