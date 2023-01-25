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НовостиОбщество25 января 2023 10:05

В Смоленске с 1 марта введут новые правила дорожного движения для электросамокатов

Поправки уже внесены в соответствующий документ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске с 1 марта введут новые правила дорожного движения для электросамокатов.

В Смоленске с 1 марта введут новые правила дорожного движения для электросамокатов.

Фото: Яна АСТАХОВА

С 1 марта для смоленских любителей электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности начнут действовать новые правила дорожного движения.

Как сообщают в региональном УГИБДД, поправки уже внесены. Движение на СИМ людей от 14 лет - в пешеходной зоне будет допускаться, если масса СИМ не более 35 кг, по тротуару, пешеходной дорожке – если не больше 35 кг. Скорость не должна превышать 25 км/ч. Нарушения квалифицируют по части 2 статьи 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также постановление содержит изменения в части дорожных знаков, разметки, направляющих островков и островков безопасности.

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